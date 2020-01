Fazıl Say: Bu orkestra ile bir daha işim olamaz

View this post on Instagram

Artık 50 yaşıma geldim. Bakın; zaman akıp geçiyor. Zaman... 20 yaşındayken de bir takım tuhaf sorunlar vardı bu kurumlarla .. İşin acısı, zaman geçiyor... Kurumlarda çalışanlar da yaşlandı.. onların yerine muhtemelen yeni nesiller gelecek, kadroları açılırsa.. Keza,2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinin büyük bir kısmı, benim olmadığım bir konserde, eserim “İstanbul Senfonisi”nin seslendirilmesini protesto ederek, provalara katılmamışlar, eser takviye müzisyenler ile çalınmış. İstanbul Senfonisi, CSO’nun 2014/15 sezonu programından -söylenene göre bakanlık isteği üzerine-kaldırılmıştı.. Tüm bu sıkıntılı -sansür içerikli- konserlerin şefi Rengim Gökmen idi... Benim için yine aynı sonuç; bu orkestra ile bir daha işimiz olamaz, “dost” olunmayan yerde müzik olmaz. Zorunlu değilim. Memur değilim. Ben dışarıdan biriyim. Yani bu yanlışlardan dönmek için dost olmaları şart, bunu da göstermeleri lazım. Yoksa gerek yok boş lakırdıya. Tüm bu kişi ve kurumların, Bu durumların tamirine başlamalarını dilerim yeni yılda. Dediğim gibi , benim bu konularda atacak adımım yok, bu bir çıkmaz sokağın sonudur. Kimsenin de ne beni, ne kendisini, ve özellikle de vergisiyle, özverisi ve takibi ile bu kurumlara hayat veren toplumu küçümseyerek , şu veya bu mahrumiyeti onlara yaşatma hakkı asla yoktur. Bu düzeltilmelidir. Sonra pek çok güzelllik de getirisinde olacaktır. Müzik yapmak benim mutluluğumdur, aslında müzik yapma uğraşı evrensel bir mutluluktur, bunu paylaşmak istemiş olmamda kötü ne var? Kötü amaç ne? Bu kadar zor ve çetrefil olan ne, kim he hakla buluşmaların önüne geçiyor? Değişmeli. İyi olmalı... Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır der Tarkovski. Fazil Say 1 Ocak 2020 #fazılsay