‘Rus Aeroflot ve Şeremetyevo Havalimanı, dünyanın en dakikleri oldu’

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli bir analitik şirket olan Cirium'un raporuna göre, Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, dünyanın en dakik şirketi oldu.

Cirium verilerine göre, Aeroflot seferlerinin yüzde 86.68’ini uçuş programının dışına çıkmadan gerçekleştirdi. Yani uçuşlarda planlanan kalkış ve iniş saatinden en fazla 15 dk gecikme yaşandı.

Listenin ikinci sırasında Japon All Nippon Airways (ANA) ve üçüncü sırada ABD’li Delta Air Lines yer aldı.

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı da dünyanın en dakik hava limanı oldu.

Cirium Başkanı Jeremy Bowen, "Müşterilerinin rahatı için elinden gelen her şeyi yapan ve seferleri vaktinde gerçekleştiren havayolu şirketleri ve havalimanları artan rekabet ortamında dikkat çekilmeyi hak ediyor. Böylesine yüksek bir sonuçla da gurur duymaya hakları var" dedi.

Aeroflot daha önce İngiliz analiz ajansı OAG tarafından dakikliği nedeniyle en yüksek puanı almıştı.