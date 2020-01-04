İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: Elektrik ve doğal gaz fatura iadesine dikkat

İletişim Başkanlığı son günlerde yaygın hale gelen bir dolandırıcılık olayına karşı uyarıda bulundu. Buna göre kurumun veya Cumhurbaşkanlığı logosunun kullanılarak 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' adı altında istenilen bilgilere karşı dikkatli olunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılığıyla 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

KAMUOYUNA DUYURU



İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan “elektrik ve doğal gaz fatura iadesi” bildirimi, dolandırıcıların milletimizin devletimize olan güvenini kötüye kullanma girişimidir. pic.twitter.com/m7LWv9gkyh — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 4, 2020

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığ'ının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların girişimi olduğu vurgulandı.