Amsterdam’da turistlere yeni vergi: Her gece için ek 3 euro

Hollanda'nın başkenti Amsterdam’ı ziyaret eden turistler yılbaşından itibaren konakladıkları her gece için ek olarak 3 euro ödemek zorunda kalacak.

The Telegraph gazetesinin haberine göre Amsterdam’ı ziyaret etmek isteyen turistler, 1 Ocak'tan itibaren getirilen yeni vergi uygulamasıyla konut maliyetinin yüzde 7’si oranındaki mevcut vergiye ek olarak konakladıkları her gece için 3 euro daha ödemek durumunda kalacak.

Bunun da ötesinde rezervasyonlarını Airbnb üzerinden yapacak olan turistler, her gece için yüzde 10 oranında eskiye göre daha fazla ödeme yapmak zorunda olacak.

Amaç teşvik değil

Sürekli olarak 1.1 milyon kişinin ikamet ettiği Amsterdam’a her yıl 17 milyon turist geliyor. Kent yönetimi son zamanlarda konuk çekme stratejisinden geri adım atarak, mevcut ziyaretçi sayısı ile baş etmeye çalışıyor.

Gazetenin örnek gösterdiği, geçen yıla ait resmi belgelerden bir tanesinde, “Durumu kontrol altında tutmak için harekete geçmeliyiz. Bu yönü teşvik etmek yerine yönetimiyle ilgilenme zamanı geldi” ifadeleri yer alıyor.