Antalya'ya gelen 15 milyon turistten 5.6 milyonu Rus

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’ya geçen yıl gelen toplam 15.64 milyon yabancı turistin 5.6 milyonunun Rusya’dan olduğu belirlendi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya Belediyesi’nin verilerine dayanarak burada geçen yıl toplam 15.64 milyon yabancı turist ağırlandığını, kenti ziyaret eden yabancı turistlerden 5.6 milyon kişinin Rusya’dan olduğunu açıkladı.

Verilere göre bir önceki yıl Antalya 13.64 milyon yabancı turisti ağırlarken, geçen yıl ise bu sayı 15.64 milyona ulaştı, böylelikle 2019’da kente gelen yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış kaydedildi.

Geçen yıl 100’ün üzerinde ülkeden turistin konakladığı Antalya’da en çok turist ise Rusya’dan geldi. Rusya turist sayısı bakımından, 2.67 milyon turistin geldiği Almanya’yı bu parametrede ikiye katladı.

Antalya’ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler ise Ukrayna (803 bin turist), İngiltere (719 bin turist) ve Polonya (554 bin turist) oldu.