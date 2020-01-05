BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Ayrıca BUDO'nun Twitter hesabından yarın 07:00, 09:30, 14:00, 18:00 Mudanya-Eminönü ve 10:00, 13:00, 16:30, 20:30 Eminönü-Mudanya seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

Değerli Yolcularımız,

06.01.2020 Pazartesi günü 07:00, 09:30, 14:00, 18:00 Mudanya-Eminönü ve 10:00, 13:00,16:30, 20:30 Eminönü-Mudanya seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeni iptal edilmiştir. Bilginize pic.twitter.com/ROYDODWw8m — BUDO (@BurulasBudo) January 5, 2020

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