Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO:
- 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO:
- 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)