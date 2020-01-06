İstanbul'da sağanak etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) haritasında trafik yoğunluğu, saat 09:16'da yüzde 72'ye ulaştı.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.