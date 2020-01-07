İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı.

Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.

Öte yandan, Zeytinburnu İlçesin'de de yola devrilen bir ağaç, yine belediye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.