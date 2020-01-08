İzmir'de aynı kişiden yapılan organ nakilleri sonrasında üçüncü ölüm gerçekleşti

Ege Üniversitesi'nde organları bağışlanan kadının organlarının nakil edildiği üçüncü kişi de hayatını kaybetti. Konuyla ilgili rektörlükten yapılan açıklamada nakil sürecinin başarılı geçmesine rağmen ölümlerin sebebinin belirlenemediği ifade edildi. Organ nakli 15 Aralık'ta eşi tarafından darp edilen Filiz Tekin'den alınmıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan bağışlanan organın nakledildiği üçüncü hasta da hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen ve beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki kadının bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu, organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Meral Uslu, eşinin 15 Aralık'taki böbrek naklinin ardından servisteyken fenalaştığını 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını anlattı.

'Suç duyurusunda bulunduk'

Eşini bugün kaybettiklerini söyleyen Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 15 Aralık 2019'da beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in ailesi tarafından bağışlanan organlarının, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledildiği hatırlatıldı.

© İHA / Ödemiş ilçesinde, eşi tarafindan şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz tekin 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmiş, genç kadından alinan organlar 3 kişiye nakledilmişti. tekin'in eşi İ.T. daha sonra soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Nakil yapılan 3 hastanın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçen hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."