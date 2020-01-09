Avustralya yangınlarının öbür yüzü: Su bulmak için yerleşimleri basan binlerce deve kurşuna diziliyor

Eylülden beri kontrolden çıkan yangınlarda sadece bir eyalette yarım milyar hayvanın can vermesinin yasının tutulduğu Avustralya'dan, bir bölgede 8 Ocak'tan başlayarak 5 gün boyunca 10 ile 20 bin arasında devenin katledileceği haberinin gelmesi hayretle karşılandı.

Avustralya'yı kasıp kavuran yangınları tetikleyen aşırı sıcaklar ve kuraklık, bu kez binlerce devenin helikopterlerden ateş açılarak öldürülmelerinin nedeni olarak sunuldu.

Başıboş develerin yanısıra bazı yaban atlarının da hedef alınacağı 5 günlük itlafı, yerli halk Aborijinlerin Güney Avustralya'da yaşayan topluluklarının şikayetleri tetikledi.

Yerli gruplar, su arayan develerin sürüler halinde yerleşimlerin sokaklarında dolaştıklarını ve binalara zarar verdiğini bildirdi.

About 10,000 camels are at risk of being shot and killed in a drought-ravaged region of Australia after complaints that the thirsty animals are endangering locals. Aboriginal officials in the remote northwest of South Australia approved the cull. https://t.co/AGrOqWFjOd — CNN International (@cnni) January 7, 2020

Kanypi topluluğunun üyesi Marita Baker, deve sürüleri su arayarak sokaklarda dolaşıyor. Küçük çocukların güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

İtlaf, Güney Avustralya eyaletinin Aborijinlerin yaşadığı, çok seyrek yerleşimler bulunan Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde düzenleniyor.

Helikopterlerden ateş açan nişancılar, Çevre ve Su Bakanlığı personelinden.

"They are roaming the streets looking for water. We are worried about the safety of the young children" https://t.co/JiQ6Y0qJNf — BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2020

APY Genel Müdürü Richard King, bir açıklama yayımlayarak, "Su arayan develer, bölgenin ücra köşelerinde yaşayan Aborijin topluluklarının toprakları ve evcil hayvan sürüleri üzerinde olağanüstü baskı oluşturuyor. Süregiden kuraklık şartları düşünüldüğünde, devasa deve sürüleri APY topluluklarının hepsini ve altyapıyı tehdit ediyor" diyerek ekledi:

"Dolayısıyla deve nüfusunun acilen kontrol edilmesi gerekmektedir."

Thousands of camels in Australia will soon be killed because they drink too much water. So sad 💔💔https://t.co/RJlWpdI2bt — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 6, 2020

APY Yönetim Kurulu üyesi Marita Baker da şöyle konuştu:

"Tüm bu develerin gelmesi, çitleri devirmesi, evlerin etrafında dolaşması ve klimalardan su içmeye çalışması yüzünden korkunç sıcakta daha da berbat ve rahatsız koşullara saplanıp kaldık, kendimizi kötü hissediyoruz."

Dünyanın gözleri önünde yanıp kül olan Avustralya'da insanların ihtiyaç duyduğu suyun peşine develerin de düşmesi, itlaf kararında rol oynadı.

Australia: has 1M feral camels • 10,000 are now about to be shot, in order to protect parts of the ecosystem • this, at a time when people are mourning the loss of maybe 1/2 billion small wild animals, incl tens of thousands of koalas | Jan 7 2020 https://t.co/VrpRqH7k2z pic.twitter.com/7aRtmSxhXF — redball (@redball2) January 7, 2020

Avustralya'nın yerli hayvanı olmayan, 19. yüzyılda Britanyalı sömürgeciler tarafından Hindistan, Afganistan ve Ortadoğu'dan getirilen develerin, ülkenin orta bölgelerindeki nüfusu yüz binlerle ifade ediliyor.

Yerleşimlere, çiftliklere zarar veren develerin havaya saldığı metan, iklim değişikliğine neden olan etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.