Milanoya gitmek için saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra güvenlik kontrolüne yöneldi. Kontrolden geçerken bir yolcuyla sıra nedeniyle tartışan Tilki, iddiaya göre araya giren güvenlik görevlisine de hakaret etti.
Tartışma sonrası güvenlik görevlisi ve yolcu, hakaret ettiği gerekçesiyle Tilki'den şikayetçi oldu. Havalimanı karakoluna götürülen ünlü şarkıcı, uçağını da kaçırdı. İfadesi alınan Tilki, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Polisin Tilki’yi görüntülemek isteyen gazetecileri engellemesi ise dikkat çekti.
Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi https://t.co/xRCuLU9F7A pic.twitter.com/YKA3BdtgJh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 9, 2020
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