Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Nemrut'ta mahsur kaldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Bitlis Nemrut'ta mahsur kaldı.

Telsizle mahsur kaldıklarına dair iletişime geçen ekiple bir temas kurulduğu belirtiliyor. Ancak sağlıklı bir telefon görüşmesi bölgede söz konusu olmadığı için ayrıntılar henüz net değil. AFAD arama çalışmalarına devam ediyor.

Mahsur kalan 5 kişilik ekip yaban hayvanlarına yem bırakmak için doğaya çıkmıştı.