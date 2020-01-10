Facebook ve Instagram siyasi reklamlara müdahale etmeyecek

Kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan ve geçtiğimiz yıl bünyesine Instagram'ı da katan Facebook, iki uygulama için de siyasi içerikli reklamları kabul edeceğini açıkladı.

Birkaç ay önce yaptığı siyasi reklam çıkışıyla tepki toplayan Facebook, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı ve siyasetçilerin platforma yerleştirilen reklamlarda boy göstermelerini izin veren yaklaşımı savundu.

Webtekno'nun aktardığına göre Facebook, açıklamasında bu tutumun, insanların onlara liderlik etmek isteyecek siyasi figürlerden haber alabilmesi, farklı söylemlerin kamuoyu tarafından incelenebilmesi ve tartışılması ilkelerine dayandığı belirtti.

Alınan karar fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram için de geçerli. Facebook, buna ek olarak eleştirilerin dozunu biraz da olsa azaltmak için kullanıcılara kaç reklam gösterildiğini içerecek bir araç olan reklam kütüphanesini de kullanıma açacağını duyurdu.

Bu sayede gösterilen reklamların aldığı etkileşimlere dair bilgilendirmeler kullanıcılarla paylaşılabilecek.