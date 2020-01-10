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11:48 10 Ocak 2020
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    15 Temmuz şehitler köprüsü Avrupa yakası istikametinde eli silahlı bir şahıs yolu kapattı.

    Köprüde intihar girişiminde bulunan kişi hakkında 6 yıl hapis istemi

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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak silahını çıkarıp intihar girişiminde bulunan Bülent A., hakkında, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 18 Ekim 2019 tarihinde köprünün ortasında aracını durdurarak silahını çıkarıp intihar girişiminde bulunan 45 yaşındaki Bülent A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda Bülent A. hakkında, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından iddianame düzenlendi.

    Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi
    © Fotoğraf : DHA
    Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi
    İddianamede, Bülent A.'nın 18 Ekim 2019 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak indiği ve eylem yaptığı belirtilerek, "Şüpheli köprüyü ortalayacak şekilde durduğu, bagajdan silah çıkardığı, elindeki silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığı, aracından aldığı piknik tüpünü yere koyduğu, silahını başına doğrultarak beklediği" belirtildi.

    'Trump'a kızdığı için aracından indiğini söyledi'

    Şüphelinin eylemini yaklaşık bir saat sürdürdüğü ve müzakere sonucunda silahını denize attığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde alkollü olduğunu ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump'a kızdığı için aracından indiğini söylediği kaydedildi.

    'Kanında esrar etkin maddesine rastlandı'

    Şüphelinin denize attığı silahın oyuncak olduğu yönünde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede, kan örneklerinde de 0.77 promil alkollü olduğu ve kanında esrar etkin maddesine rastlandığı belirtildi.

    Şüphelinin olay günü alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiği belirtilen iddianamede, "Elindeki tabancayı teşhir ederek köprüden geçen araçlara doğru yürüdüğü, elindeki tabancanın plastik-oyuncak tabanca olduğu kabul edilse bile halk arasında korku ve panik yarattığı, araçtan çıkardığı piknik tüpünü patlatmak ile tehdit ettiği" ifade edildi.

    İddianamede şüpheli Bülent A.'nın, "Halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
    İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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    Etiketler:
    Türkiye, ABD, Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul
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