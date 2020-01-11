İkinci el sitesinde 70 bin TL'lik dolandırıcılık: Ürün yerine cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler

Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi.

Çift bu yöntemle 23 ilde 62 kişiyi dolandırarak 70 bin TL para topladı.

Dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp başkalarını dolandırdılar

Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM’lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi.

Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı. Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, “Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" diye yazdığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yakalandılar

Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu şüpheli Volkan D. ve eşi Emel D. İstanbul'da yakaladı.

İstanbul’da oldukları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir’e götürüldü.