Üniversite öğrencisi Gülistan Doku 6 gündür kayıp: Arama çalışmaları su altı robotlarıyla sürüyor

Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen ve 6 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Genç kızın kaybolmadan önce en son 4 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi'nde kameralı su altı robotlarıyla destek veriliyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 50 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Tunceli Valiliği, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarıyla aynı kararlılık ve titizlikle devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği ve kentte misafir edildiği belirtildi.