Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürüp cesedi tekerlekle kapattı

Tekirdağ'da Afganistan uyruklu bir kişi cinsel istismara uğradığı şahıslardan birini öldürerek gömdü. Cesedi lastik tekerlekle kapatan şahıs olaydan yaklaşık bir ay sonra jandarmaya teslim oldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aralık ayından beri kendisinden haber alınamayan Afganistan uyruklu bir kişinin toprağa gömülü üstü lastik tekerle kapatılmış cesedi bulundu.

24 yaşındaki Afganistan uyruklu H.K. isimli şahıs, kendisine cinsel istismarda bulunan bir şahsı boğazından bıçaklayarak öldürüp araziye gömdüğünü iddiasıyla jandarmaya müracaat etti.

Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda kimliği belli olmayan erkek cesedi bulundu.

H.K. isimli şahıs yaklaşık dört ay önce 26 yaşındaki soyadı henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Norullah isimli kişi ile birlikte yine Afganistan uyruklu H.B. 'nin kendisine alkol verip uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

H.K. olay günü yanında sadece maktulün olduğu, tekrar istismarda bulunmaya çalıştığı sırada kavga ettiklerini öne sürdü. H.K., Norullah’ı bıçaklayıp öldürdükten sonra araziye gömdüğünü söyledi.

Olayla ilgili 3 kişi de yabancı uyruklu

Şahısların üçünün de Kızılpınar'daki hayvan çiftliklerinde çalıştıkları tespit edilerek, savcı talimatıyla daha önce istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli de yakalanarak karakola götürüldü.

Olayda kullanılan bıçak ve şüphelinin olay günü üzerindeki kıyafetleri çalıştığı çiftlikte bulunarak inceleme yapılmak amacıyla muhafaza altına alındı.

Öte yandan şahısların çalıştığı çiftlik sahipleri de ifadelerinin alınması için karakola getirildi. Ayrıca 3 Afganistan uyruklu şahsın yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı da öğrenildi.

Gömülü olduğu yerden çıkarılan Afganistan uyruklu şahsın cesedi devlet hastanesi morguna gönderildi.