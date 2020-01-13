İlk Ay turistinin garip ilanı: Yolculuk için 'sevgili' arıyor

Ay’a gidecek ilk turist olması beklenen Yusaku Maezawa, bu seyahatinde kendisine eşlik edecek ‘bir kadın arkadaş’ arıyor. İnternet ilanı yayımlayan Maezawa; bekâr, 20 yaşından büyük ve pozitif karaktere sahip bir kadın aradığını duyurdu.

Elon Musk’ın SpaceX roketiyle en erken 2023 yılında Ay’a gitmesi beklenen 44 yaşındaki Japon milyarder Yusaku Maezawa, yolculuk öncesi ilginç olduğu kadar biraz da tepki çeken bir kampanya başlattı.

İnternet üzerinden bir duyuru yapan Maezawa, Ay'a yapacağı turistik seyahati ‘özel bir kadınla’ deneyimlemek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris sevgilisi Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekâr, 20 yaşından büyük, pozitif bir karaktere sahip olmaları ve hayattan keyif almaları gerekiyor.

Maezawa, ilanda, “Şu anda 44 yaşındayım. Yalnızlık ve boşluk hissi yavaşça üzerime çökmeye başladı ve düşünüdüğüm tek bir şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek” ifadelerine yer verdi.

Başvuru süreci 17 Ocak'ta sona erecek. Başvuru sahipleriyle randevuya çıkacak olan Maezawa, kararını mart sonunda verecek.

Yusaku Maezawa bu ayın başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5.5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Maezawa'nın şahsi servetinin 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.