Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunuyla yaralanan damadın kardeşi tutuklandı

Havaya rastgele ateş edilmesi sırasında kurşunun isabet etmesi sonucu damat Mehmet Yılmaz'ı ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.
Görüntülerde, damadın gelin ile araçtan indiği sırada kardeşi H. Yılmaz'ın silahla havaya ateş açarak yaklaştığını, bu sırada Mehmet Yılmaz'ın yere düştüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan damadın kardeşi İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Birecik ilçesine bağlı Ekenek Mahallesi'nde dün, düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sırasında kurşun isabet eden damat Yılmaz ağır yaralanmıştı.
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