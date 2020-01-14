Ünlü rapçi Akon, Senegal'de kendi şehrini kurdu

Senegal asıllı ABD'li rapçi Akon, köklerinin dayandığı bu ülkede 'Akon City' adını verdiği kendi şehrini kurdu. Yeni şehir aynı zamanda ‘Akoin' adlı kendi dijital para birimine de sahip olacak.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan ünlü rapçi Akon, Senegal’de kendi adını taşıyan bir şehir kurduğunu duyurdu, “Sizi gelecekte burada konuk etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf — AKON (@Akon) January 13, 2020

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından verilen 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek 'Akon City'nin 10 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca 'AKoin’ isimli kripto para birimi kurduğunu da açıklayan Akon, şehrinde bu para biriminin geçerli olacağını belirtti.

Akon söz konusu şehir projesini ilk olarak geçen yıl duyurmuştu. Son günlerde rap müzikten daha çok iş insanı kimliğiyle gündeme gelen Akon, Afrika ülkelerine güneş enerjisi sağlayan bir proje üzerinde de çalışıyor.

Akon, daha önceki bir röportajında “Afrika’da gerçekten büyük bir etki yaratmak istiyorum” demişti.