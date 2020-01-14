Kraliçe ile Harry baş başa görüşüp krizi çözdü, Meghan'ın aramasına lüzum olmadı, geriye çiftin finansman sorunu kaldı

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesinin resmi üyeliğinden ayrılma kararının ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles ve torunları William ve Harry ile düzenlediği zirvenin ayrıntılarına, İngiliz basını geniş yer ayırdı.

Dünya ABD-İran çatışmasıyla sarsılırken Birleşik Krallık'ı (Britanya) vuran 'Megxit' bombasının Kraliçe 2. Elizabeth tarafından mümkün olan en az hasarla atlatılmasının ayrıntıları basına sızdı.

Kraliçe'nin 'yaramaz' torunu Prens Harry ile 2018'de evlendiği ABD'li aktris Meghan Markle'ın 8 Ocak'ta Britanya kraliyet ailesinin resmi üyeliğinden ayrılarak kendi yollarına gideceklerini açıklamalarının yarattığı şok etkisi, dün gece düzenlenen kraliyet zirvesiyle hafifletildi.

Ancak 'çıkış' açıklamasının ardından Kanada'ya giden Sussex Düşesi Meghan Markle'ın zirveye telekonferans yoluyla katılacağı beklentisi boşa çıkarken, bunun olası nedenleriyle ilgili spekülasyonlar basına yansıdı. Kraliçe’nin telekonferansı engellediğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Zirvenin ardından alışılmadık şekilde kişisel tonda bir açıklama yayımlayan 2. Elizabeth, çok yapıcı tartışmalar yaptıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Tam zamanlı çalışan kraliyet ailesi üyeleri olarak kalmalarını istememize rağmen, ailece daha bağımsız bir hayat yaşama isteklerine anlayış ve saygı gösteriyoruz."

Açıklamada 'Sussexlerin kraliyetten çıkış için geçiş sürecinden geçecekleri, bu süre zarfında Birleşik Krallık ve Kanada'da yaşayacakları ve hala çözülmesi gereken karmaşık mali meseleler olduğu' belirtildi.

Telekulak korkusu

Kraliçe 2. Elizabeth, oğlu Veliaht Prens Charles, torunları Prens William ve Prens Harry'nin yer aldığı tarihi zirveye Meghan Markle'ın Vancouver'den konferans aramasıyla bağlanması beklentisi gerçekleşmedi.

Daily Mail gazetesi, Sussex Düşesi'nin aramaktan alıkonulduğunu, saray yetkililerinin bunu elektronik dinleme yapılarak mahremiyetin ihlal edileceği endişesiyle açıkladığını yazdı.

Saraydan bir yetkili, gazeteye, "Çok gizli bir aile içi sohbetti, konferans araması sözkonusu olamazdı" dedi.

Daily Mail'e göre Prens Harry planlanan saatten erkenden geldi ve zirve başlamadan önce babaannesiyle baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ardından 2. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry, 2 saat süren soğukkanlı bir görüşme yaptı.

Kraliçe'den geçiş sürecine izinle sonuçlanmasının ardından, saray kaynakları, gazeteye, "Nihayetinde Sussexler, Düşes'in konferans aramasıyla katılmasına gerek olmadığına karar verdi" dedi.

Bunu Meghan Markle’ın sözcüsünün 'Kraliçe’nin telekonferansı engellediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığına' dair açıklaması takip etti: "

"Meghan ve Harry, Meghan’ın görüşmeye katılmasının gereksiz olduğuna karar verdi."

Çiftin faturaları nasıl ödenecek?

Zirveye evsahipliği yapan Sandringham Malikanesi'nden Charles, William ve Harry ayrı arabalara binerek ayrılırken, bundan sonrası için Daily Mail şöyle bir manzara çizdi:

"Prens Charles, meseleye kapanmış gözüyle bakmıyor, zira kendisinin veliahtlığından kaynaklanan Cornwall Dükü unvanının getirdiği gelirlere oğlunun faturaları ödemek için ihtiyaç duyacağını biliyor. Prens Charles, kaynaklarının sınırsız olmadığını, Harry'nin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyor."

'Ticari faaliyetlere çok sıkı kısıtlama getirilecek'

Kraliçe'nin talimatıyla Harry-Meghan'ın geleceklerinin nasıl finanse edileceği konusunda çalışmalara başlanırken, çiftin ticari faaliyetlerine de çok sıkı kısıtlamalar getirileceği belirtildi.

Bir kaynak "Örenğin markalaşma gibi konularda sıkı talimatlar olacaklar. Kimse Sussexlerin simini margarin paketinin üzerinde görmek istemiyor" dedi.

Kanada'daki koruma masrafları sorun oldu

Harry-Meghan çiftinin geleceklerini nasıl finanse edeceğinin önemli bir sorun olduğu, çıkış açıklamasının ilk dakikasında ortaya çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sussex Dük ve Düşesi'nin Kanada'da başlayacakları yeni hayatlarında güvenlik masraflarının kim tarafından karşılanacağı konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Trudeau, Sussexlerin gelecek olmasından Kanada'da genel bir memnuiyet olduğunu, ama düzenlemeler konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kanadalı vergi mükellefleri mi ödeyecek?

Ancak İngiliz kraliyetinin firari çiftinin koruma masraflarının vergi mükelleflerinin cebinden çıkması, bu genel memnuniyeti bozabilir.

Meghan ve Harry ile sekiz aylık oğulları Archie’nin güvenlik masrafları, yılda 650 bin sterlini buluyor.

Trudeau, vergilerden karşılanmasını desteklerken, Kanada hükümeti, henüz kararsız. Ekonomi Bakanı Bill Morneau, federal hükümetin koruma konusunda karar vermediğini belirterek "Henüz bu mesele hakkında düşünmek için vaktimiz olmadı" dedi.