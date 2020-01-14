Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir çöp konteynerinden belden aşağısı ve kolları olmayan ceset parçalarının bulunmasının ardından cesedin kayıp bölümleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da belediye işçileri çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol ettikleri sırada poşetin içinde 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Yapılan incelemde cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı.

Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı.

Cesedin kayıp parçaları bulundu

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu.

Gözaltına alınan 12 kişi de Irak uyruklu

Yapılan araştırmalar sonucu öldürülen kişinin Irak uyruklu olduğu öğrenildi. Cinayetler ilgili dün 7 kişi, bugün de bir eve düzenlenen operasyonda 5 kişi olmak üzere Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.