Süryani Rahip Bileçen tahliye edildi

Mardin'de tutuklanan Süryani Rahip Sefer Bileçen mahkemeye yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi.

Mardin Nusaybin'de yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen tahliye edildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Süryani yerleşimi Üçköy kırsal mahallesinde 9 Ocak’ta yapılan ev baskınında Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen gözaltına alındı.

Rahip Bileçen gözaltına alındıktan bir gün sonra terör gütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı. Süryani Rahip dört gün sonra ise tahliye edildi.