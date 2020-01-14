İngiliz kabin görevlisi uçakta gizlenen acil durumun nasıl farkına varılabileceğini açıkladı

İngiliz kabin görevlisi Laura Hamilton, yolculardan gizlenen uçuş sırasında meydana gelen acil durumların nasıl farkına varılabileceği hakkında ipuçları verdi. Hamilton 'Hosteslerin sinirli olduğunu görürseniz, gerçekten yolunda gitmeyen bir şey vardır' dedi.

Express gazetesinin haberine göre İngiliz kabin görevlisi Laura Hamilton’un hazırladığı bir videoya yer verildi.

Uçuş sırasında meydana gelen acil durumların genel olarak yolculara bildirilmediğini söyleyen Hamilton, gizlenen acil durumun nasıl farkına varılabileceği hakkında ipuçları verdi.

Kabin görevlilerinin davranışlarını takip edilmesi gerektiğini anlatan Hamilton, sıklıkla yolcuların korkunç olarak değerlendirebileceği bir olay karşısında hosteslerin gözlerinin dahi kırpmadığını vurguladı.

“(Kabin görevlilerinin) İşlerini sakin bir şekilde yaptıklarını görüyorsanız, demek ki her şey yolunda” diyen Hamilton, ekledi: “Eğer gerçekten yolunda gitmeyen bir şey varsa, sinirli olduklarını görürsünüz”

'Sakinleştirmek için gülümserler'

Diğer bir kabin görevlisiyse, hosteslerin çok güçlü türbülans koşullarında dahi korkmuş görünmediklerini, hatta zaman zaman yolcuları sakinleştirmek için onlara gülümsediklerini ifade etti.

Diğer yandan bir havacılık uzmanı, “Açıkçası yolcular, türbülans için endişe duymamalı. Uçak, engebeli ve çukurlu yollardan gidebilmesi için yeterince iyi bir süspansiyon sistemi ile donatılmış araba gibi onlara (türbülanslara) dayanacak şekilde dizayn ediliyor” ifadelerini kullandı.