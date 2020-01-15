Dr. Öz: Ben 'Sabah yemek yemeyin' demiyorum

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi.

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" demişti.

Öz, kamuoyunda çıkan tartışmalar üzerine Hürriyet'ten Ece Çelik'e açıklamalarda bulundu. Öz, şu önerileri sıraladı: