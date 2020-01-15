Netflix yeni Türk dizisini duyurdu: 50m2

Netflix yeni Türk dizisi ‘50m2’yi paylaştığı video ile duyurdu. Yapımcılığı BKM tarafından üstlenilen dizi, 8 bölümden oluşacak ve 2020 yılı içinde Netflix aboneleriyle buluşacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’in birlikte hazırlayacağı yeni dizisi 50m2’yi paylaştığı video ile duyurdu.

Netflix’in BKM ile birlikte hazırladığı dizi kara mizah türünde bir yapım olacak.

Senaryosu ‘Leyla ile Mecnun’un senaristi Burak Aksak tarafından kaleme alınan, ‘Kardeş Payı’, ‘İşler Güçler’ gibi yapımlarla tanınan ünlü isim Selçuk Aydemir tarafından yönetilen dizinin çekimleri başladı.

Webtekno’nun aktardığına göre, toplamda 8 bölümden oluşacağı söylenen 50m2 dizisinin oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Yiğit Kirazcı, Tuncay Beyazıt, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Tuğçe Karabacak ve Murat Kılıç gibi isimler yer alıyor.

Dizi Gölge isimli gizemli bir tetikçinin hikayesini konu alacak. Gölge, karanlık alemlerde nam salmış bir isimdir ancak babası gibi gördüğü Servet, gizemli tetikçiye ihanet eder. Tetikçi, yaşadıklarından kaçtığı sırada kendisini 50 metrekare büyüklüğünde bir terzi dükkanının içinde bulur. Bir süre bu dükkana sığınan Gölge, mahalleli tarafından da görülür ve işler hiç olmadığı yerlere doğru sürüklenir.