Firari Nissan CEO'sundan esinle müzik kutusuna sığma oyunu oynayanlara uyarı: Kazaya kurban gitmeyin

İstanbul'dan geçtiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta krallar gibi ağırlanan eski Nissan-Renault-Mitsubishi CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışından esinlenen meydan okuma oyunu, Japonya'da sosyal medya fenomenine dönüştü.
Japonya'dan sosyal medyaya girenler, Carlos Ghosn’a öykünerek müzik aleti-teçhizatı kutuları ya da karton kutuların içine girenlerin, sıkışık pozisyonlarda içine sığarak üstlerine kapak kapatanların görüntüleriyle karşılaşıyor.
Deneyen deneyene
'Carlos Ghosn meydan okuması' denilen furya, hayrete şayan paylaşımlara sahne oldu.
Kendi kontrbasının torbasına sığmak için binbir yol deneyen bir erkek, manga çizimleri eşliğinde kendi çabasıyla dalga geçerken sonunda başarıya ulaştı.
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) January 9, 2020
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7 pic.twitter.com/xI5pzBnuds
Bir kadın bu hissi tatmak için eve gelen mobilyaların mukavva kutularına daldı.
ダイニングチェアを買ったのだけど、、— 牧野美千子 (@MICO2617) January 9, 2020
梱包されてきた段ボール箱で
カルロスゴーンごっこ。。#カルロスゴーン #段ボール #ダイニングチェア #牧野美千子 #結構楽しい pic.twitter.com/noZTR30rN0
Furyaya TV ve radyo programcıları da katılırken, ünlü magazin gazetecisi Masaki Omura, müzik teçhizatı taşınan bir sandığın içinde gayet rahat pozlar verdi.
それにしてもゴーンさん— いきちゃん(´⊙ω⊙`) (@8950lkzw2) January 8, 2020
空気穴があったとしてもよく楽器ケースの中でレバノンまで行けたな。わたし発狂する。 pic.twitter.com/2WxBD3gCHB
Gazeteci Hisanori Yoshida da bir şov sırasında daha zorlu denemelerde bulundu.
#カルロスゴーンチャレンジ#ミューコミプラスhttps://t.co/r81fnFVdjEhttps://t.co/MoiWllbBrH#ZOC #西井万理那 @namahamu0822 pic.twitter.com/OliMhQzNxW— よっぴー/吉田尚記 (@yoshidahisanori) January 6, 2020
'İçinde Carlos Ghosn bulunmamaktadır'
İnsanlar gördükleri kutu ve sandıklara çıkarma yapıştırmaya da başladı. Alttaki örnekte "İçinde Carlos Ghosn bulunmamaktadır" yazıyor.
Détournement dans lequel excellent les Japonais.— Karyn NISHIMURA 🔊 (@karyn_nishi) January 12, 2020
Autocollants pour gros bagages au départ du Japon
"Ghosn n'est pas dedans" pic.twitter.com/eRK240aSZj
Yamaha uyarı yayımladı
Carlos Ghosn meydan okumasının yayılması karşısında Japonya'nın ünlü müzik aletleri ve ekipmanı üreticisi Yamaha, "Kendinizi kutulara sıkıştırmaya çalışmayın" diye uyarıda bulundu.
Yamaha'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Büyük müzik aleti kutularının içine tırmanmakla ilgili çok fazla sayıda tweet atıldı. Talihsiz bir kazadan sonra uyarıda bulunmak çok geç olur, o yüzden herkesten böyle şeyler denememelerini rica ediyoruz."
【お願い】— ヤマハ・ウインドストリーム (@Yamaha_Wind_jp) January 11, 2020
理由については触れませんが、大型の楽器ケースに人が入ることに関することをネタにしたツイートが多く散見されるようになってきました。
不幸な事故が起きてからでは遅いですので、皆さんの周りでは実際にそのようなことをしない、させないように皆さんで注意し合ってください。
Bu mesajın on binlerce kez paylaşılması üzerine bir tweet daha atan Yamaha, retweet için teşekkür ederken müzik kutularının insanlar için değil aletler için tasarımlandığını hatırlattı.
Yamaha Corporation has warned people not to try and squeeze inside musical instrument cases after reports former Nissan Motor boss Carlos Ghosn fled Japan concealed inside in onehttps://t.co/1Ai2Ag78OU— The Irish Times (@IrishTimes) January 14, 2020
Nasıl kaçtı?
BBC'ye göre kutu hikayesini ilk yayımlayan kanal MTV Lübnan oldu; MTV Lübnan, Ghosn'un bir müzik aleti kutusuna saklandığını ve kendilerine müzisyen süsü veren bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu.
The Wall Street Journal'ın ses teçhizatı taşınan bir sandıkla kaçtığı iddiası, havaalanındaki röntgen cihazlarından geçirilemeyecek kadar büyük hoparlör kutusuna kendisini kapadığı savıyla desteklendi.
Eşi 'hepsi kurmaca' dedi ama
Ghosn çiftinin Reuters'e verdiği özel mülakatta, firari oto kralının Lübnanlı eşinin tüm bunlar için 'kurmaca' demesi, kamuoyunun kanaatini değiştirmedi.
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