Firari Nissan CEO'sundan esinle müzik kutusuna sığma oyunu oynayanlara uyarı: Kazaya kurban gitmeyin

Küresel otomotiv sanayinin eski kralının yolsuzluktan evhapsinde tutulduğu Japonya'da evine müzik grubu çağırmasından saatler sonra İstanbul'a inen bir uçaktaki müzik kutusunun içinden çıktığı haberi, ilkin 'filmleri aratmayan' sıfatına layık görüldü, ardından Hollywood'dan teklifler aldı, son olarak bir meydan okuma oyununa esin kaynağı oldu.

İstanbul'dan geçtiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta krallar gibi ağırlanan eski Nissan-Renault-Mitsubishi CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışından esinlenen meydan okuma oyunu, Japonya'da sosyal medya fenomenine dönüştü.

Japonya'dan sosyal medyaya girenler, Carlos Ghosn’a öykünerek müzik aleti-teçhizatı kutuları ya da karton kutuların içine girenlerin, sıkışık pozisyonlarda içine sığarak üstlerine kapak kapatanların görüntüleriyle karşılaşıyor.

Deneyen deneyene

'Carlos Ghosn meydan okuması' denilen furya, hayrete şayan paylaşımlara sahne oldu.

Kendi kontrbasının torbasına sığmak için binbir yol deneyen bir erkek, manga çizimleri eşliğinde kendi çabasıyla dalga geçerken sonunda başarıya ulaştı.

Bir kadın bu hissi tatmak için eve gelen mobilyaların mukavva kutularına daldı.

Furyaya TV ve radyo programcıları da katılırken, ünlü magazin gazetecisi Masaki Omura, müzik teçhizatı taşınan bir sandığın içinde gayet rahat pozlar verdi.

Gazeteci Hisanori Yoshida da bir şov sırasında daha zorlu denemelerde bulundu.

'İçinde Carlos Ghosn bulunmamaktadır'

İnsanlar gördükleri kutu ve sandıklara çıkarma yapıştırmaya da başladı. Alttaki örnekte "İçinde Carlos Ghosn bulunmamaktadır" yazıyor.

Détournement dans lequel excellent les Japonais.

Autocollants pour gros bagages au départ du Japon

"Ghosn n'est pas dedans" pic.twitter.com/eRK240aSZj — Karyn NISHIMURA 🔊 (@karyn_nishi) January 12, 2020

Yamaha uyarı yayımladı

Carlos Ghosn meydan okumasının yayılması karşısında Japonya'nın ünlü müzik aletleri ve ekipmanı üreticisi Yamaha, "Kendinizi kutulara sıkıştırmaya çalışmayın" diye uyarıda bulundu.

Yamaha'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Büyük müzik aleti kutularının içine tırmanmakla ilgili çok fazla sayıda tweet atıldı. Talihsiz bir kazadan sonra uyarıda bulunmak çok geç olur, o yüzden herkesten böyle şeyler denememelerini rica ediyoruz."

Bu mesajın on binlerce kez paylaşılması üzerine bir tweet daha atan Yamaha, retweet için teşekkür ederken müzik kutularının insanlar için değil aletler için tasarımlandığını hatırlattı.

Yamaha Corporation has warned people not to try and squeeze inside musical instrument cases after reports former Nissan Motor boss Carlos Ghosn fled Japan concealed inside in onehttps://t.co/1Ai2Ag78OU — The Irish Times (@IrishTimes) January 14, 2020

Nasıl kaçtı?

BBC'ye göre kutu hikayesini ilk yayımlayan kanal MTV Lübnan oldu; MTV Lübnan, Ghosn'un bir müzik aleti kutusuna saklandığını ve kendilerine müzisyen süsü veren bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu.

The Wall Street Journal'ın ses teçhizatı taşınan bir sandıkla kaçtığı iddiası, havaalanındaki röntgen cihazlarından geçirilemeyecek kadar büyük hoparlör kutusuna kendisini kapadığı savıyla desteklendi.

Eşi 'hepsi kurmaca' dedi ama

Ghosn çiftinin Reuters'e verdiği özel mülakatta, firari oto kralının Lübnanlı eşinin tüm bunlar için 'kurmaca' demesi, kamuoyunun kanaatini değiştirmedi.