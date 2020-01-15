Denizli'de stadyum için yapılan kazılarda 2 bin yıllık mezar bulundu

Denizli'de stadyum yapılması için incelenen bölgede arkeolojik sondaj kazısı sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu düşünülen mezar bulundu.

Denizli'de yeni bir stadyum yapılması için Laodikya Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı.

Laodikya çevre yolunun güneyinde yer alan bölgedeki sondaj sonucu, duvarla çevrili tonozlu mezar tespit edildi. Dikdörtgen planlı mezar odasına ulaşıldı.

Aile mezarı olduğu anlaşılan yapı içinde bir traverten lahit, iki tekne mezar da ortaya çıkarıldı.

© DHA / Mezar odası içinde Roma imparatorları Caracalla (milattan sonra 211-217) ve Valerianus (milattan sonra 253-260) dönemlerine ait birer sikke ile 4 cam şişe, 2 pişmiş toprak şişe, 11 pişmiş toprak kandil, 1 Eros figürü başı, pişmiş toprak kase ve çömlekler bulundu.

Ele geçen eserlerden, tonozlu mezarın milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar sürekli kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Arkeolojik bulguların tespiti sonrası stadyum için farklı alanlar üzerinde çalışma başlatıldı.