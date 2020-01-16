'Muhteşem Instagram fotoğrafları'nın kamera arkası görüntülerini canlandırdı

Vienna isimli bir Taylandlı model, Instagram'da paylaşılan 'muhteşem fotoğrafların' arka plan görüntülerini canlandırdı.
Sosyal medyada akım yaratan pozların sanıldığı kadar kolay ve sorunsuz olmadığını gösteren modelin paylaşımları büyük ilgi topladı.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlardan birinde Vienna, bir şelalenin altında poz vermenin 'soğuk' yüzünü gözler önüne sererken, bir diğer fotoğrafında ise güvercinlerin saldırısına uğradığı anları paylaştı.
Söz konusu paylaşımlardan bazıları şöyle:
インスタ映えの理想 VS 現実。 pic.twitter.com/50BkqkIpov— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) October 12, 2019
インスタ映えの理想 VS 現実。 pic.twitter.com/TaiRwVvP69— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) July 20, 2019
好きな人とクリスマス VS クリぼっち。 pic.twitter.com/5MTlii2R4x— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) December 25, 2019
プール上がりの理想 VS 現実。 pic.twitter.com/M2TQnt89N3— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) December 21, 2019
彼氏に撮られました風。 pic.twitter.com/A5GKPy7cPp— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) December 17, 2019
寝起きの理想と現実。 pic.twitter.com/DlhY0z9ThZ— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) November 26, 2019
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