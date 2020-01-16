Ugandalı imama 'sahte gelin' sürprizi: Evlendiği kişi erkek çıktı

Uganda’da iki hafta önce evlenen bir imam, evlendiği kişinin bir erkek çıkması üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşanan olayda 27 yaşındaki imam Muhammed Mutumba iki hafta önce İslam inancına uygun bir törenle Swabullah Nabukeera adlı bir kişiyle evlendi. Düğün sonrası eşi Mutumba'ya regl olduğunu söyledi, bu nedenle de çift hiç cinsel ilişkiye girmedi.

An Imam in Uganda was in for a great shock after he found out that his newly-wedded "wife" is actually a man. https://t.co/n6JjCw0Xvu — India Today (@IndiaToday) January 15, 2020

Ancak Nabukeera’nın komşu evden televizyon ve kıyafet çalarken yakalanması üzerine gerçek ortaya çıktı. Nabukeera’nın üstünü arayan polis onun erkek olduğunu fark etti ve asıl adının Richard Tumushabe olduğu anlaşıldı.

Gerçeği öğrenen imam büyük şaşkınlık yaşarken, sahte gelin Tumushabe de imamın parasını çalmak için onunla evlendiğini itiraf etti ve bunu yapmak zorunda kaldığını savundu.

My current condition forced me to do it - Imam’s fake bride concedes wrongdoing. #NTVNews



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Mutumba iş arkadaşlarından biri, ‘gelinden’ hiç şüphelenmediklerini belirtirken, “Yumuşak ve tatlı bir sesi vardı, kadın gibi yürüyordu. Mutumba birkaç gün önce bana gelip sadece eşinin gece yatarken üzerini çıkarmadığından yakınmıştı” dedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından sahte gelin ise gözaltına alınırken imam da görevinden uzaklaştırıldı.

Muhammed Mutumba’nın görev yaptığı Kyampisi Noor camisinin baş imamı Isa Busuulwa, görevden alma kararını ‘inancın bütünlüğü korumak’ gerekçesiyle açıkladı.

Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande de olayın soruşturulduğunu ve ‘başka kurbanlar’ olabileceğini belirtti.