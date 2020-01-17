2020'de turizmin başlıca trendleri açıklandı

Dünyanın önde gelen seyahat teknolojisi şirketi Amadeus’a göre, önümüzdeki 10 yılda seyahat endüstrisinin büyümesi, teknolojik gelişimi ve sürdürülebilir turizmin daha da popüler hale gelmesi gözlemlenecek.

Turizm piyasasını analiz eden Amadeus uzmanları, 2020’nin 10 ana trendini belirledi.

Sosyal ağların polülaritesi

Dünya genelinde 500 milyon aktif Instagram kullanıcısı günlük olarak yaklaşık 85 milyon fotoğraf yayınlıyor. 33 yaşın altındaki kullanıcıların yüzde 40’ı tatillerini geçirecekleri yerlerin seçiminde Instagram’ı belirleyici faktörlerden biri olarak görüyor. Genç nesil için akıllı telefonlar tur arama ve rezervasyon konularında bilgisayarların yerini tamamen almış durumda.

Bilinçli turizm

Seyahat seçiminde belirleyici faktörlerden biri de sürdürülebilir kalkınma ve 'çevre dost' ilkesi. Turistler, seyahatlarinin ekolojik izleri ve yerel ekonomiye etkilerini daha fazla dikkate almaya başladı. Pazar katılımcıları yeni şartlara adapte olmaya çalışırken, oteller plastik kullanımını azaltıyor, seyahat acenteleri de çevre dostu otelleri tercih ediyor.

Dünya çapında yapılan istatistiklere göre, bekar ve boşanmış insan sayısı her yıl artıyor ve bu da turizmi etkiliyor. Ancak, tek başına yapılan seyahatler her zaman yalnızlık anlamına gelmiyor. Birçok kişi yeni insanlarla tanışmak için tatile çıkıyor. Yapılan son araştırmalar, tek başına seyahatlerde ilk kez kadın sayısının erkek sayısını geçtiğini ve bunun da işletmeciler tarafından dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

Yeni ödeme yöntemleri

Seyahat sırasında 'yerinde' satın alma sayısı her yıl artıyor ve mobil çözümlere olan talebin artmasıyla finansal teknolojiler de aktif olarak gelişiyor. Dünyada turlar için ödeme yapmanın 300’den fazla yolu bulunuyor. Yeni finansal araçların ortaya çıkması, seyahat şirketlerinin müşterileri için deneyimlerini niteliksel olarak geliştirmelerini olanak veriyor.

Sadakat paradigması değişimi

2020’de sadakat mücadelesi yeni bir seviyeye ulaşacak: Seyahat devleri tarafından yeni iş alanlarının geliştirilmesi küçük oyuncuları dar hedef kitlelere niş hizmetler sunmaya zorluyor. Sunulan olanaklar turistleri daha seçici hale getiriyor.

Şirketler, iş akışını optimize etmek ve müşteri taleplerini yerine getirme süresini hızlandırmak için yapay zeka uygulamasından faydalanarak mesajlar ve botlar aracılığıyla doğrudan rezervasyon mekanizmalarını test edebiliyor. Rutin talepler için teknolojinin kullanılması, kişisel katılım gerektiren görevleri yerine getirme potansiyelini serbest bırakarak müşterilere daha hızlı hizmet verilmesini sağlıyor.

Sesli asistanlar

Sesli asistanlar, akıllı telefon ve ‘akıllı ev’ kullanıcıları için artık bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Turizm alanında önümüzdeki yıl yaygın olarak uygulanması bekleniyor. Ses teknolojilerine yapılan yatırımlar, yolcuların verilerine hızlı erişim sağlamayı, operasyonel bildirimler göndermeyi ve uçuş sırasında canlı diyalog kurmayı mümkün kılıyor.

Uygulamalar çeşitli hizmetleri birleştirerek sosyal ağları izlemek, alışveriş yapmak, yemek siparişi vermek, bilet ve otel rezervasyonları yapmaya olanak tanıyor. 5G ağların ve mobil cihazların çoğalması, mobil içeriğin daha da büyümesine imkan veriyor.

Turizm dünyasında sanal gerçeklik

Sanal gerçeklik (VR) de bu yıl turizm sektöründe önemli bir rol oynayacak. Kulaklıkların ve sürükleyici cihazların yaygın kullanımı, VR'nin popülerleşmesine katkıda bulunarak geleneksel turizmi zorlayabilir.

İnsan yaklaşımının yerini hiçbir şey alamaz

Dijital teknolojiler, kullanıcı davranışlarını ve olası sorunları önceden tahmin ederek çözümler üretebiliyor ve yüksek düzeyde müşteri desteği sağlayabiliyorlar. Ancak, insan yine de insanlarla muhatap olmayı tercih ediyor. Müşterilerini anlayabilen ve her turistin ihtiyacı için özel öneriler sunabilenler başarılı oluyor.