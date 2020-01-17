İstanbul'da bir horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti ve saldırdı

İstanbul Sultanbeyli'de bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı.
Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
İstanbul'da bir horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti ve saldırıya geçti. Postacı kaçtı, horoz kovaladıhttps://t.co/WRcwdYfscu pic.twitter.com/8iSNkByTe0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2020
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