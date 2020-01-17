Ender Saraç Meclis'te obeziteyi anlattı: Testosteron düştü, bütün erkekler memeli oldu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, obeziteyle ilgili, "Nazilli civarında obez olan yaşlı yok, hepsi fit. Testosteron düştü, bütün erkekler memeli oldu. Obezite artışı erkeklerin erkekliğini öldürdü" tespitinde bulundu. Saraç, Türkiye’de obezitenin en büyük nedenlerinden birisinin maskeli depresyon olduğunu söyledi.