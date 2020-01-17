Kommersant: Rus çöpçatanlık uygulaması Mamba, Türkiye’de Tinder’a rakip oluyor

Kommersant’a göre, Rus çöpçatanlık uygulaması Mamba, Türkiye pazarına girmek için 1 milyon dolar yatırım yapıyor. Şirket yıl sonunda söz konusu alanda ülkenin en çok kullanılan üç servisinden biri olmayı amaçlıyor. Uygulamanın rakipleri arasında Tinder ve Happn var.

Kommersant’a konuşan Mamba’nın Pazarlama Müdürü Pyotr Boytsov, şirketin bu yıl Türkiye pazarına açılmaya başladığını ve 1 milyon dolarlık yatırım ayırdığını ifade etti.

Boytsov, “Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla bizim için öncelikli bir pazar, cep telefonuyla bağlantı yoğunluğu yüzde 99 oranında. Her yıl cep telefonu uygulamalarının kurulumunda çift rakamlı bir tempo mevcut” dedi.

Boytsov’a göre, Mamba bu yıl Tinder, Happn, Jaumo'nun öne çıktığı Türkiye’de en çok kullanılan ilk üç uygulama arasına girmeyi planlıyor.

Türkiye pazarına açılma kararı uygulamanın İsrail’de başarılı olmasının ardından geldi. Ekim 2019’da ülkede Mamba, okCupid uygulamasından sonra en çok kullanılan uygulama oldu ve Tinder’ı gerisinde bıraktı.