İngiliz hükümetinden cinsel taciz araştırması: Mağdurlar hikayelerini bizimle paylaşsın, işyerinde tacizi bitirelim

Britanya hükümetine bağlı Eşitlikler Dairesi, özellikle işyerlerine odaklanan şekilde cinsel taciz konusunda bugüne değinki en büyük araştırmalardan birini yürüteceğini duyurdu. Taciz mağdurlarına başlarına gelenleri kendileriyle paylaşma çağrısı yapan Kadın Bakanı Atkins, mağdurları teşvik için kendisinin de geçmişte tacize uğradığını açıkladı.

Britanya'da Brexit'in damga vurduğu erken seçimlerde gücünü daha da artırarak iktidarını koruyan Boris Johnson liderliğindeki İngiliz Muhafazakar Partisi, sosyal refah ve adaletle ilgili seçim vaatlerini tutma yolunda bir adım attı.

Emekçinin korunmasına yönelik çalışma

Hükümet Eşitlikler Dairesi (GEO), çalışanların korunmasını güçlendirme adına cinsel taciz konusunda bugüne değinki en büyük araştırmalardan birini yürüteceğini duyurdu.

Araştırmanın mağdurlara hükümet politikalarını etkileme ve bu politikaların doğru yerde devreye girmesini sağlama imkanı vereceği açıklandı.

Bu amaçla 12 bin 200 kişiyle görüşeceklerini belirten GEO, cinsel taciz mağdurlarına başlarına gelenleri kendileriyle paylaşma çağrısı yaptı.

12,000+ people are being asked to share their experience to prevent sexual harassment at work. Described as the largest survey of its kind, we're proud to be working with @GEOgovuk to identify which sub-groups have the greatest problems with harassment https://t.co/uMillIb6wI — IFF Research (@IFFResearch) January 17, 2020

GEO'dan sorumlu yetkililerden biri olan Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Victoria Atkins, mağdurları konuşmaya teşvik için kendisinin de geçmişte tacize uğradığını açıkladı.

Sexual harassment victims to take part in government survey https://t.co/KGQzj6IK24 — The Guardian (@guardian) January 17, 2020

'İş alemiyle birlikte çalışarak kökünü kazıyabiliriz'

Araştırmayı tanıtmak için bir dizi medya organına mülakat veren Muhafazakar Parti'nin kadın milletvekili, "Cinsel taciz yanlıştır ve mağdurlar hikayelerini paylaşabilmelidir. Bu araştırma, cinsel tacizden kimin etkilendiği ve nerede etkilendiğine dair daha net bir resim çizmemize yardımcı olacak. İş alemiyle birlikte çalışarak kökünü kazıyabiliriz" dedi.

Cinsel tacizi, 'cinsel doğası olan bir davranış yöneltilen kişiye gözdağı vermek, onda rahatsızlık yaratmak ya da onu aşağılamak' diye tanımlayan Atkins, BBC'nin Kahvaltı programında şöyle konuştu:

"Ben de cinsel tacize uğradım. Ayrıntılara girmeyeceğim, çünkü bana böyle davranan erkeklerin pis davranışlarıyla tanımlanmak istemiyorum."

Solidarity with Vicky. Nobody should have to put up with sexual harassment in the workplace or anywhere else. https://t.co/kdDEH0LsV6 — Sajid Javid (@sajidjavid) January 17, 2020

Gizli tutulacak

Atkins, "Bu araştırmanın büyük faydası ise anonim olması, gizli olması. Bu sayede insanlar kendilerini güvende hissederek hikayelerini paylaşabilir ve verinin sadece hükümetin politikalarına yardımcı olmak için kullanılacağından emin olabilir" vurgusu yaptı.

LBC'ye demecinde işyerinde neyin cinsel taciz olduğunun belirlenmesinde 'sağduyunun' rolüne değinen Atkins, "Dün renkli bir etek giydim, herkes ne kadar şahane olduğunu söyledi, bunu cinsel taciz olarak almadım. Ama kamuoyu karşısına çıktığım bir faaliyetin ardından ayakkabımla ilgili bireysel bir e-posta aldım, ayakkabıma çok büyük ilgi gösteren tarzdaydı ve bu beni rahatsız etti" diyerek ekledi:

"Bence bu konuda sağduyu galip gelecektir ve biz de farklı türde davranışlara insanların nasıl tepki verdiğini görmek için kanıt toplamak istiyoruz."

Government asks sexual harassment victims to suggest new employee protection policies https://t.co/KD1dBOj6dh — The Independent (@Independent) January 17, 2020

GEO, ComRes tarafından 2017'de yapılan bir araştırmayı da paylaştı. Buna göre kadınların yüzde 40'ı, erkeklerin yüzde 18'i işyerinde bir noktada istemedikleri cinsel davranışa maruz kaldıklarını söyledi.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu bu hafta işverenlere işyerlerini cinsel tacize karşı daha güvenlikli hale getirmenin yollarına dair tavsiyelerde bulunan tüzük taslağı da yayımladı.

Sendikalardan destek

Britanya'daki en büyük sendika federasyonu olan TUC'un Genel Sekreteri Frances O’Grady, araştırmaya destek açıklayarak "Çok önemli bir çalışma, işyerlerimizdeki cinsel tacizin çapını hepimizin anlamsına yardımcı olacak" dedi:

Sendika lideri "Sonraki adım yasayı değiştimek olmalı ki, cinsel tacizi engelleme sorumluğu mağdurlarda değil işverenlerde olsun" vurgusu yaptı.

We know from launching our advice line that sexual harassment has a devastating professional and personal cost on the women affected. Employers must take responsibility to prevent sexual harassment.



Read our full statement here: https://t.co/w1EDvu9EAb#MeToo @TIMESUPUK@EVAWuk — Rights of Women (@rightsofwomen) January 17, 2020

​