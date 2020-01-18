Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a dava açıyor

Şarkıcı Mustafa Sandal, ‘Beni Ağlatma’ kitabında eski haber spikeri Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazmıştı. Defne Samyeli “26 yılda 4 kez gördüm” diyerek ilişkiyi yalanlamış, Mustafa Sandal ise “Bir ay önce proje amaçlı yemekte bir aradaydık. Kitapta ondan bahsedeceğimi biliyordu” açıklamasını yapmıştı.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre Defne Samyeli önceki gün konuya dair sorulara “Hepsi gerçek dışı, her şey yalan. Dava açıyorum” yanıtını verdi.