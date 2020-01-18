Kraliçe 2. Elizabeth: Prens Harry ve Meghan Markle artık kraliyet unvanlarını kullanmayacak

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, İngiliz kraliyetindeki görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliçe 2. Elizabeth bir açıklama yayınladı. Kraliçe, Prens Harry ve Markle'ın artık kraliyet unvanlarını kullanmayacağını belirtti.

Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, İngiliz kraliyetindeki görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan'ın artık kraliyet unvanlarını kullanmayacağını belirtilirken eski düşesin artık kraliyet misyonları için kamu fonu almayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Kraliçe'nin lütfuyla düşes, kendi iltimaslarının ve derneklerinin faaliyetlerini sürdürecek. Artık Kraliçe'yi resmi olarak temsil edemeseler de, yaptıkları her şeyin Majestelerinin değerlerine uygun olmaya devam edeceğini açıkladılar" denildi.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

Açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan, resmi askeri atamalar da dahil olmak üzere kraliyet görevlerinden çekilecek.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayarak, hayatlarını Kuzey Amerika ve İngiltere'de eşit zamanlı olarak geçireceklerini duyurmuştu.