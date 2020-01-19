Kırımlı arkeologlar Türkiye’deki kazılara katıldı

Heykelciklerin bazılarının Afrodit kültüyle ilişkili olduğunu belirten arkeologlar, en ilginç buluntular arasında, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen ancak yapımı tamamlanmayan bir kuyuda bulunan çok sayıda hayvanın bütün ve parçalanmış pişmiş toprak heykelciklerinin yanı sıra Dionysos kül tanrılarının heykelcikleri olduğunu kaydetti.

Sivastopol Devlet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 2019’daki kazıların çok verimli geçtiği ve bu nedenle uzmanlarının daha sonraki kazılara da davet edildiği belirtildi.