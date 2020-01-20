Efsanevi Zenit fotoğraf makinesi geri döndü: 460 bin rubleye yeniden mağazada

Rusya’nın başkenti Moskova’daki tarihi GUM alışveriş merkezinde bulunan Leica isimli mağazada, efsanevi ‘Zenit’ marka fotoğraf makinalarının yeni modeli sınırlı sayıda olmak üzere yeniden perakende satışa sunuldu. Yeni makinenin adı Zenit M ve 460 bin rubleye satışta.

Rus devlet şirketi Rostec’in iştiraki Shvabe Holding’in basın dairesinden Sputnik’e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre, efsanevi Zenit marka fotoğraf makineleri raflara geri döndü.

Daha önce sadece Zenit’in internet mağazasından veya partnerler aracılığıyla satılan makine, GUM’daki Leica isimli mağazada sınırlı sayıda olmak üzere ilk kez perakende satışa sunuldu.

Mağazada satılan yeni modelin adı ‘Zenit M’ ve Zenitar 1/35 objektife sahip.

Fotoğraf makinesinin siyah ve gümüş rengi seçenekleri bulunuyor. Fiyatı ise objektifiyle birlikte 460 bin ruble (7.475 dolar).