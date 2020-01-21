Ece Üner: Sehven giren haber için özür dilerim, hatada dahlim yok

Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle sunucu Ece Üner ve kanal, sosyal medyada protesto edildi. Tepki sonrası Ece Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur" dedi.

Galatasaray taraftarı, Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili yer alan haberde Galatasaray'ın adının geçmesinden ancak Fenerbahçe'nin adının hiç anılmamasından rahatsız oldu.

Haberde ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadelerinin kullanıldığını, bir dönem Galatasaray'da top koşturan isimlerin takımlarının ise özellikle vurgulandığını belirten taraftarlar tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın eski Fenerbahçeli futbolcu olduğunu hatırlattı.

Galatasaray taraftarı olduğu ifade edilen kişiler tarafından Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet attı.

Üner Twitter'da özür diledi

Ece Üner gelen tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı. Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir" dedi.

Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir! — ece üner (@eceuner12) January 20, 2020

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