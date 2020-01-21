Jennifer Aniston elbisesinin 'sırrını' açıkladı

Oscar öncesi son büyük sinema töreni olan pazar günkü SAG Ödülleri’nde (Ekran Oyuncuları Birliği), kazandığı ödülün yanı sıra eski eşi Brad Pitt ile yıllar sonra bir araya gelmesi bakımında çok konuşulan Jennifer Aniston, şimdi de ‘elbisesinin sırrıyla’ gündeme geldi.

Törende Dior imzalı fildişi renginde saten bir elbise giyen Aniston, herhangi bir kırışıklık olmaması için gösterdiği çabayı Instagram hesabından paylaştığı bir kareyle ortaya koydu. Arabanın içinde bir hayli arkaya yaslanmış bir haldeki pozunu paylaşan Aniston, “Göründüğünden daha zor” ifadelerini kullandı. Aniston ayırca vintage elbiseyi, 'kendisini ödüllendirmek' için aldığını da söyledi.

Jennifer Aniston, ‘The Morning Show’ dizisindeki rolüyle drama dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görülmüştü.

Ancak Aniston’ın ödülünden çok, boşandığı eşi Brad Pitt ile tam 16 yıl sonra yan yana gelmesi konuşulmuş, ikilinin samimi anları hayranlarını bir hayli heyecanlandırmıştı.

© AFP 2019 / Emma McIntyre Jennifer Aniston’ın, boşandığı eşi Brad Pitt ile 16 yıl sonra aynı karede yer alması, ikilinin tekrar bir araya gelmesini isteyen hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

'Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır'

Öte yandan tören sonrası Jennifer Aniston, banyosunda çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta, küvetin üstünde ödülü ve beyaz elbisi, yerde de ayakkabıları vardı.

Bu kare sosyal medyada “Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır”, “Brad nerede?” ve “Brad ve sen dün gece eğlendiniz mi?” gibi yorumlara neden oldu.