Fast food zinciri KFC cinsiyetçi reklam için özür diledi

Avustralya'da göğüslerini düzelten genç bir kadına hareketsiz halde bakakalan 2 erkek çocuğun olduğu reklam için fast food zinciri KFC özür diledi. Televizyon kanalları ve YouTube'da yayınlanan reklam özürden sonra yayından kaldırılmadı.

KFC'nin özrü, kadınların nesnelleştirilmesine karşı kampanya yürüten Avustralyalı bir grup olan Collective Shout'ın reklamı, “genç kadınların erkek zevkleri için cinsel olarak nesnelleştirildiği yorgun ve arkaik klişelere bir bağlanım" olarak etiketlemesinden sonra geldi.

15 saniyelik reklamda, park edilmiş bir arabanın renkli camlarındaki yansımasını kontrol eden genç bir kadın bulunuyor. Görünüşe göre aracın içinde kimsenin olmadığını düşünen kadın cama bakarak göğüslerini düzeltiyor. Ardından açılan camla birlikte sürücü koltuğunda onaylamayan bakışlarla oturan yaşlı bir kadın ve ağzı açık kalmış halde 2 erkek çocuk görülüyor.

Reklam televizyonun yanı sıra KFC'nin YouTube kanalında da yayınlandı.

KFC apologises for 'sexist' ad that shows young boys staring at woman's breasts https://t.co/VxTUpBnJbi — Guardian news (@guardiannews) January 21, 2020

​Salı günü yayınlanan kısa bir açıklamada, KFC şunları ifade etti:

“Son reklamımızdan rahatsız olan biri varsa özür dileriz. Niyetimiz kadınlara ve genç erkeklere olumsuz bir ışık tutmak değildi.”

Reklamı eleştiren Collective Shout sözcüsü Melinda Liszewski, reklamın erkeklerin bir kadın bedeniyle karşı karşıya kaldıklarında çaresizce donakaldıkları; genç kadınların erkek zevki için cinsel olarak nesnelleştirildiği yorgun ve arkaik klişelere bir örnek olduğunu söyledi.

Liszewski şöyle konuştu:

"Bu tür reklamlar, erkek çocuklardan daha iyisini bekleyemeyeceğimiz 'yanlış' fikrini pekiştiriyor. Bu 'erkekler erkek olacak' anlayışının başka bir tezahürüdür, kadınlara ve kızlara yönelik zararlı davranışlara katkıda bulunan cinsiyetçi fikirlere meydan okuma yeteneğimizi engelliyor. Araştırma sağlam: tutumlar davranışları şekillendirir. Giderek artan sayıda rapor, reklamcılık da dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet stereotiplerinin güçlendirilmesinin kadınlara daha düşük bir bakış açısına ve kötü muamelelere yol açtığını gösteriyor.”

KFC özür dilemesine rağmen söz konusu reklamı henüz yayından kaldırmadı.