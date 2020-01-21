ABD'de 65 yıllık evli çift aynı gün hayata veda etti

ABD’de 65 yıl önce evlenen Jack-Harriet Morrison çifti, St. Louis kentindeki huzurevinde aynı gün birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdu. Çift el ele tutuşabilmeleri için yan yana yataklarda kalıyordu.

St. Louis Post-Dispatch gazetesinin aktardığına göre 1955 yılında Cadılar Bayramı’nda tanışan ve hayatlarını birleştirmeye karar veren Jack ve Harriet Morrison, 65 yıllık birlikteliklerinden sonra Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki huzurevinde 11 Ocak’ta yalnızca birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Habere göre önce 86 yaşındaki Jack Morrison, ondan birkaç saat sonra ise 83 yaşındaki eşi Harriet Morrison hayata veda etti. Haberde, Jack ve Harriet’in yataklarının, el ele tutabilmeleri için yan yana konulduğu ifade edildi.

1955 yılında Cadılar Bayramı’nda tanışan ve ertesi yıl evlenen Morrison ailesi, 2 erkek çocuk yetiştirdi.

Morrison çiftinin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle bir yıl önce huzurevine alındığı anlaşıldı.