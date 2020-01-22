Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında Osmanlı’nın ilk uçakları 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin'in 40 dakikalık seferlerini yaptığı yazıyor. Haberde ‘Prens Celaleddin’in, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut’tan Şam’a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki 30 numaralı odadan çıkan gazete parçalarının, Sultan 5. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Dolmabahçe’deki restorasyonda dolgu malzemesi olarak kullanılmış 100 yıllık gazete bulundu © DHA /

Dolmabahçe’deki restorasyonda dolgu malzemesi olarak kullanılmış 100 yıllık gazete bulundu © DHA /

Dolmabahçe’deki restorasyonda dolgu malzemesi olarak kullanılmış 100 yıllık gazete bulundu © DHA / 1 / 3 © DHA / Dolmabahçe’deki restorasyonda dolgu malzemesi olarak kullanılmış 100 yıllık gazete bulundu

Bir diğer keşif ise duvardaki boya katmanlarının altında bulunan erkek portresi. Yağlı boyayla çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, Saray kalemkârlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.