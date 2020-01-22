Steve Jobs’un doktorundan metropolde yaşamanın 4 kuralı

Steve Jobs’un doktoru ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Ellison Dönüştürücü Tıp Enstitüsü’nün kurucusu David Agus, metropollerde yaşayan insanların sağlıklı kalabilmesi için uyması gerektiği kuralları açıkladı.

Moskova Belediye Başkanlığı internet sitesine röportaj veren onkolog David Agus, doğada, ormanlar veya parklarda vakit geçirmeyi ve fazla hareket etmeyi tavsiye etti.

Doktor, “Aslında kas kasılmaları sayesinde yaşıyoruz. Bu yüzden sağlıklı olmak için hareket şart” dedi.

Günlük strese karşı okumak

Ayrıca dinlenmenin önemini de hatırlatan Agus, gün içinde en az yarım saat dinlenmeyi tavsiye etti. Doktorun sözlerine göre, gün boyunca biriken stres seviyesini azaltmak için okumak veya sadece pencereden dışarı bakmak için molaya ihtiyaç var.

Metropolde yaşamanın üçüncü kuralının rejime uymak olduğunu söyleyen Agus, günde 3 öğün yemek yemeyi tavsiye etti.

Hafif atıştırmanın, metabolizmayı değiştirebileceğini belirten onkolog, “Bunun sonucunda aşırı kilo ortaya çıkıyor, beyin aktivitesi azalıyor” diye anlattı.

Agus ayrıca her gece aynı saatte uyuyup her sabah aynı saatte uyanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.