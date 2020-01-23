Fatih Altaylı: Vikipedi gerçekten bir facia, tam Türk işi, yalan dolan, eksik gedik

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Wikipedia ile ilgili olarak öne sürülen “İngilizce Wikipedia fena değil ama Türkçe Vikipedi rezalet” görüşüne katıldığını söyledi. Altaylı, "Vikipedi gerçekten bir facia. Tam Türk işi. Yalan dolan eksik gedik" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Davutoğlu'nun anımsattıkları' başlığıyla yayımlanan yazısında köşe komşusu Murat Bardakçı'nın Wikipedia hakkında söylediklerine değindi.

Bardakçı'nın “İngilizce Wikipedia fena değil ama Türkçe Vikipedi” şeklindeki görüşüne katıldığını belirten Altaylı, şunları kaydetti:

"Vikipedi gerçekten bir facia. Tam Türk işi. Yalan dolan eksik gedik. Wikipedia ne kadar zengin ise bu o kadar fakir. Yanlışlar her ikisinde de var ama Vikipedi özensizlik, ilgisizlik üzerine inşa edilmiş. Ama burada doğru olan kapatılmasını ya da yasaklı kalmasını istemek değil, düzeltilmesini talep etmek. Güvenilir bir kaynak haline gelmesi için çaba göstermek ve bunu talep etmek."