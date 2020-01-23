Alabalık çiftliğinin ‘hırsız’ kedisi, kilo almış halde doğal ortamına bırakıldı

Bolu-Mudurnu yolunda alabalık üretim çiftliği işleten ve daha önce havuza dadanan su samurundan şüphelenerek tuzak kafesi kuran Köksal bu kez kafeste yaban kedisi ile karşılaştı. Köksal balık yemekten bir hayli kilo aldığı görülen kediyi doğal ortamına saldı.

Kedinin çok fazla balık yiyemediği için kendisine bir zararı olmadığını anlatan Fikret Köksal, tesisin yakınında bulunan dereden gelen su samurlarının balıklarını büyük ölçüde azalttığını söyledi.

‘Yakaladık mı adres değiştiriyoruz’

Zaman zaman yakaladığı su samurlarını yakın çevredeki dere ve göllere bıraktığını anlatan Fikret Köksal, “Öldürmüyoruz, hayvanın kıymetini biliyoruz. Ama yakaladık mı adres değiştiriyoruz” dedi.