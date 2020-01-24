Tinder’dan ‘Panik düğmesi’ özelliği

Çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder yeni özellik geliştirdi. Uygulama, randevuda olan kullanıcıyı takip etme ve sorun olduğunda gizlice yetkili makamlara ihbar etme imkanı veren 'panik düğmesi' ekledi.

Bir şeyler ters gittiğinde ve 'panik düğmesi' basıldığı durumunda yetkili makamların hızlı ve kapsamlı bir şekilde hazır olmaları için hassas konum takip etme özelliği, Tinder kullanıcısının çıktığı randevu ve planlanan güzergahla ilgili detayları saklıyor.

Gizlilik sorunu

Düğme basıldığında acil durum bildirimi yapan ve söz konusu teknolojinin geliştiricisi olan Noonlight şirketinden kullanıcıya bir mesaj gider. Eğer kullanıcı her şeyin iyi olduğuna dair bir yanıt vermezse o zaman acil servisler uyarılır.

Söz konusu özelliğin kullanıcıların gizliliği ihlal edip etmeme tartışma konusu olurken, şirket kullanıcıların bunu sorun etmeyeceği görüşünde.

Tinder'ın de bünyesinde bulunduğu Match Group şirketin CEO'su Mandy Ginsberg, kullanıcıların kendi güvenliği için gizliliklerden feragat etmeye hazır olduğunu savunarak, "İhtiyacınız olduğunda insanların size yardım edebileceğinden emin olmanız için bir seçenek getiriyorsunuz" dedi.

Ginsberg, Konum verilerinin pazarlama veya başka bir şeyde kullanılacağına dair iddiaları reddetti ancak aynı zamana kendi şirketini temize çıkararak, söz konusu verilerin son olarak Noonlight'ta kalacağını söyledi.