Yeni ölümcül virüs Avrupa'da: Fransa'da en az iki kişiye bulaştığı belirlendi

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux kentlerinde bulunduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Buzyn, başka vakalar belirlenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Çin'de kontrol altına alınamayan bir salgına yol açan koronavirüsü ilk kez Avrupa'da görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı, insandan insana bulaşan ölümcül virüsün iki kişiye bulaştığını doğruladı.
Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, koronavirüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux kentlerinde bulunduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Buzyn, başka vakalar belirlenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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